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ABD'den İstanbul'daki tahıl anlaşmasına destek! Her ihtimale karşı B planı hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini belirtti. Öte yandan ABD, anlaşmanın çökmesi durumunda devreye alacağı B planı üzerinde çalışmaya başladı.
ABD'den İstanbul'daki tahıl anlaşmasına destek! Her ihtimale karşı B planı hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi:

"BM'ye, Türk müttefiklerimize her türlü desteği vereceğiz çünkü bu tahılın dünya piyasasına ulaşmasının önemini biliyoruz. Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında aracılık eden Başkan Zelenskiy, Ukrayna hükümeti, BM Genel Sekreteri ve Türk müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz."

HER İHTİMALE KARŞI B PLANI

Öte yandan Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, ABD'li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti:

"B planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor. Mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor."

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