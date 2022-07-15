  • BIST 2.382,44
  • Altın 958.464
  • Dolar 17.4783
  • Euro 17.5156
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

ABD'den kritik F-16 oylaması: Dikkat çeken Yunanistan ayrıntısı!

ABD Temsilciler Meclisi, Baskan Biden'ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının "somut adımları" sağlanmadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan bir Pallone/Pappas değişikliğini kabul etti.
ABD'den kritik F-16 oylaması: Dikkat çeken Yunanistan ayrıntısı!

ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye yönelik skandal bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 244’e karşı 179 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı ile Türkiye’ye yönelik F-16 satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getiriliyor. Yasa tasarısı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına eklenecek. ABD Başkanı Joe Biden’ın yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor.

BİDEN, F-16’LARIN TÜRKİYE’YE SATILMASINA DESTEK VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz ay yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını sağlaması gerektiğini söylemiş, "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KONGRE’YE MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Türkiye, geçtiğimiz yıl ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak istediği yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz mart ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'nin söz konusu F-16 satışı hakkında mektup göndermiş ve söz konusu satışın ABD çıkarlarına uygun olduğu belirtilmişti.

Bakanlık, Kongre'ye gönderdiği tavsiye mektubunda, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını aktarmıştı. Mektupta, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecektir" ifadelerine yer verilmiş, aynı zamanda Türkiye'nin Ukrayna'ya olan desteği ve savunma bağları, "bölgedeki kötü niyetli hareketler için önemli bir caydırıcı güç" olarak nitelendirilmişti.

Mektupta, "Biden yönetimi, Türkiye ile uygun ABD savunma ticaret bağlarının, ABD ulusal güvenliği, ekonomik ve ticari çıkarlarının yanı sıra, uzun vadeli NATO ittifakı birliği ve çıkarları için de gerekli olduğuna inanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
  • İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli15 Temmuz 2022 Cuma 09:21
  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı15 Temmuz 2022 Cuma 09:20
  • Karanlık geceyi unutturmayacak müzeyi 1 yılda 54 bin kişi ziyaret etti15 Temmuz 2022 Cuma 09:18
  • 15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak15 Temmuz 2022 Cuma 09:16
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı KYK borçları ile ilgili çalışmaları tamamladı15 Temmuz 2022 Cuma 09:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı15 Temmuz 2022 Cuma 09:06
  • ABD'den kritik F-16 oylaması: Dikkat çeken Yunanistan ayrıntısı!15 Temmuz 2022 Cuma 09:00
  • Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti15 Temmuz 2022 Cuma 08:56
  • Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi15 Temmuz 2022 Cuma 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti