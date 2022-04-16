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ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını belirterek; gerilimin düşürülmesi için taraflara çağrıda bulundu.
ABD'den Mescid-i Aksa açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kudüs'te Harem-i Şerif'te yaşanan şiddetten derin endişe duymaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya, kışkırtıcı eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu korumaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli yetkililerden, gerilimi azaltmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için iş birliği içinde çalışmalarını isteyen Price, "Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerginliği azaltmak için üst düzey İsrailli ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olmaya devam edecek" bilgisini paylaştı.

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