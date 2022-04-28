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ABD'den PKK'ya dev 2023 bütçesi: Rakamlar belli oldu

Pentagon 2023 mali yılı bütçesinin gerekçelendirme belgelerinde, YPG/PKK terör örgütünün de faydalanacağı 183 milyon dolarlık fon, silah ve ekipman ile örgüte 3 bin 500 kişinin katılmasının sağlanması planlandığı tespit edildi.
ABD'den PKK'ya dev 2023 bütçesi: Rakamlar belli oldu

Pentagon, 813 milyar dolarlık savunma bütçesinin Gerekçelendirme Belgeleri'ni yayımladı.

Belgelerde, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın da faydalandığı eğit donat programının kalem kalem detayları da yer aldı.

PKK'YA DEV BÜTÇE

"2023 Mali Yılı, DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Fonu" başlıklı belgede Irak güvenlik güçlerine 358 milyon dolarlık silah, mühimmat ve ekipman sağlanması planladığı ifade edilirken Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara ise 183 milyon dolar ayrılması dikkati çekti.

Suriye ile ilgili kısımda, ABD’nin Suriye’nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK ve ülkenin güneyinde Mugavir et-Tavra adlı muhalif bir grubun 2023 eğit-donat fonundan yararlanacağına işaret edildi.

Belgede, 2023'te Pentagon’un, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü YPG/PKK’nın saflarına katmayı planladığı, böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacağı belirtildi.

YPG/PKK’nın paravan ismi SDG şemsiyesi altında, terör örgütünün sözde Anti Terör Birlikleri (HAT), İç Güvenlik Gücü ve Vilayet Güvenlik Gücü diye üç gurubun faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilen belgede, Sözde Vilayet Güvenlik Gücü'nün sayısının artırılacağı ifade edildi.

Belgede, YPG/PKK ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaşlar, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.

KALAŞNİKOF, DOÇKA VE MAKİNELİ TÜFEK

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilirken bunların kaçının, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne gideceği açıklanmadı.

Belgede örgütlere ayrıca 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisine yer verildi.

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