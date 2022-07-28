ABD'den "terörle mücadele" açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Büyükelçiliği son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." açıklaması yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

BAKAN SOYLU: HİÇ SAMİMİ DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan açıklamanın hiç samimi olmadığını belirterek "PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." dedi.