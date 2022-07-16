ABD'den Türkiye'ye karşı çifte standart: Hindistan'a S-400 muafiyeti

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına muafiyet getiren değişikliği onayladı. Kararı Senato ve Biden da onaylarsa; Hindistan'a yaptırım uygulanmayacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Hindistan'ın Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ardından uygulanması gereken CAATSA yaptırımlarına yönelik muafiyet getiren tasarıya onay verdi.

Eğer tasarı Senato ve Başkan Joe Biden tarafından da onaylanırsa; Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Hindistan'a uygulanmayacak.

"ALINAN KARARDAN GURUR DUYUYORUM"

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Hintli Üyesi Ro Khanna, alınan karar sonrası Meclis'te yaptığı açıklamada; "Bu değişiklik son derece önemli. İki parti temelinde (Cumhuriyetçileri ve Demokratları kastederek) Meclis'ten geçtiğini görmekten gurur duyuyorum" dedi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki (NDAA) söz konusu değişikliği de Hintli milletvekili Ro Khanna yapmıştı.

Bu kararın ABD tarafından; "bölgede Çin'e karşı Hindistan'ı yanında tutmak ve Pekin'in saldırganlığına karşı caydırıcılık oluşturmak" için aldığı yorumları yapıldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÇİFTE STANDART

Amerika Birleşik Devletleri; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası CAATSA yaptırımlarını devreye almıştı. Washington yönetimi bu yaptırımların yanı sıra; Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 projesinden de çıkartmıştı.