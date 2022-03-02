AB'den Rusya'ya bankacılık ve medya alanında yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının onaylandığı ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Buna göre, uluslararası ortaklarla koordineli olarak bazı Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarılacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından finanse edilen projelere katılma veya katkıda bulunmaya yasak getirilecek.

Rus medya organları Sputnik ve RT'ye yönelik AB ülkelerinde yayın yasağı uygulanacak.

Kararla, Rus bankaları VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB SWIFT'ten çıkarılacak.

Belçika merkezli SWIFT, finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor.

Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

Rusya'nın söz konusu sistemden çıkarılması, Rus bankalarının ülke dışı ticari işleminin zorlaşması anlamına geliyor.