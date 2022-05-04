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AB'den Rusya'ya petrol hamlesi: Yeni yaptırımlar teklif edildi

AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.
AB'den Rusya'ya petrol hamlesi: Yeni yaptırımlar teklif edildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya 6. yaptırım paketini açıkladı.

KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK

Von Der Leyen, "Rus petrolüne yasak öneriyoruz. Rusya'dan ham petrol tedariğini 6 ay içinde, rafine edilmiş ürünlerin tedariğini ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sona erdireceğiz. Yaptırım paketinde, Sberbank'ın ve diğer büyük bankaların da Swift'ten çıkarılması var. Devlete bağlı üç büyük yayın kuruluşunun da Avrupa'da yayın yapmasının yasaklanması da pakette yer alıyor" dedi.

27 AB ÜLKESİ OYLAMA YAPILACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, söz konusu teklifi Komisyon'a sunduklarını söyledi.

Teklif, 27 AB ülkesi tarafından oylanacak. Oylama sonucunun, Rus petrolünün yasaklanması yönünde olması bekleniyor.

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