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AB'den Rusya'ya uyarı: Bedeli çok ağır olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
AB'den Rusya'ya uyarı: Bedeli çok ağır olur

Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantısında konuştu.

Bazı ülkelerin diğerlerine "arka bahçesi" muamelesi yapmasını kabul etmediklerini vurgulayan von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'yı "etki alanları" şeklinde ayrıştırması girişimlerine karşı çıktıklarını kaydetti.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Von der Leyen, AB'nin "Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna ve Avrupalı ortaklar" ile dayanışma içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, egemen bir ülke olarak karar verme özgürlüğüne sahiptir ve biz bu temel ilkeyi savunmaya devam edeceğiz. Biz diyalog istiyoruz. Biz anlaşmazlıkların bu amaçla kurulmuş yapılar içinde çözülmesini istiyoruz. Ama durum kötüleşirse, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yeni saldırılar olursa çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlarla karşılık vereceğiz. Transatlantik topluluğu bu konuda çok sağlam durmaktadır."

AB'nin Rusya için açık ara en büyük ticari ortak ve en büyük yatırımcı olduğunun altını çizen von der Leyen, "Bu ticari ilişki, bizim için önemli ama Rusya için çok daha önemli. Ümit ederim bir saldırı olmaz ancak olursa da hazırlıklıyız." diye konuştu.

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