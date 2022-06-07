  • BIST 2.635,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7049
  • Euro 17.8554
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

AB'den tek tip şarj kararı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemede uzlaşı sağladı.
AB'den tek tip şarj kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Buna göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

2024 sonbaharına kadar yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

40 AY SONRA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARA DA GELECEK

Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Düzenleme yürürlüğe girdikten 40 ay sonra dizüstü bilgisayarları da kapsayacak.

Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Düzenleme, AP ile AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

APPLE'I ETKİLEYECEK

Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert tepki: Aşağılık kompleksi, adam gibi cevap verin!07 Haziran 2022 Salı 15:25
  • AB'den tek tip şarj kararı07 Haziran 2022 Salı 15:24
  • Tarım ve Orman Bakanlığı kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken kuralları belirledi07 Haziran 2022 Salı 15:10
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi07 Haziran 2022 Salı 14:11
  • Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı07 Haziran 2022 Salı 13:44
  • Arama kurtarma ekipleri "can dostlar" için eğitim alıyor07 Haziran 2022 Salı 13:20
  • Ayakkabılığa giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı07 Haziran 2022 Salı 13:00
  • 2 gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı07 Haziran 2022 Salı 13:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü07 Haziran 2022 Salı 12:45
  • Rapora göre Çin, 2027'de Tayvan'a savaş açabilecek kapasiteye ulaşabilir07 Haziran 2022 Salı 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti