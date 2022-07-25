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AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kış olası bir doğal gaz krizi durumunda tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi gerektiğini bildirdi.
AB'den üye ülkelere doğal gazda dayanışma çağrısı

Von der Leyen, Alman haber Ajansı DPA'ya, Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir kriz durumunda Rus gazına bağımlı olmayan ülkelerin de gaz akışı düşecek ülkelere yardım etmesinin önemine işaret eden von der Leyen, doğal gaz konusunda üye ülkelerin dayanışma göstermesinin önemine dikkati çekti.

Von der Leyen, AB iç pazarında olası bir doğal gaz arz kesintisinin Rus gazı almayan üye ülkeleri de etkileyeceğini anlattı.

Üye ülke ekonomilerinin birbirine güçlü biçimde bağlı olduğunu vurgulayan von der Leyen, Almanya gibi bir ülkede yaşanacak gaz krizinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bütün üye ülkelerin gaz talebini azaltması, daha fazla gaz depolaması ve bu durumdan daha fazla etkilenen üyelerle gazı paylaşması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum plan teklifini açıklamıştı.

Planda, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti.

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı.

Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkıyor.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları planı görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

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