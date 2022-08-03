AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması

Avrupa Birliği (AB), İspanya firması HIPRA'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşından 250 milyon doz alım sağlayacak sözleşme yapıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıları alım stratejisi kapsamında yeni sözleşmenin HIPRA firması ile imzalandığını açıkladı. Açıklamada, sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasının ardından AB üyesi 14 ülkenin 250 milyon doza kadar alım yapabileceği kaydedildi.

4,2 MİLYAR DOZ GÜVENCE ALTINDA

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, aşı stratejisi kapsamında yaklaşık 4,2 milyar dozun güvence altına alındığı ifade edildi. Halihazırda, AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, HIPRA'nın Kovid-19 aşını inceleme sürecine devam ediyor.

