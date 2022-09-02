  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden bilim insanları tarafından yapılan çalışma, çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük

ABD’li bilim insanları, çay içme alışkanlıklarına ilişkin bir anket gerçekleştirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları tarafından, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankası kullanılarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 043 kişiye çay içme alışkanlıkları soruldu.

Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi.

DHA’nın haberine göre; bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıkladı. Sonuçlara göre; her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu duyurdu.

“Yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi”
Bilimsel çalışmanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir.”

ABD'li bilim insanları araştırdı: Çay içenlerin ölüm riski düşük  #1

Çay tercihi sonucu değiştirmiyor

Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi.

Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89’unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı02 Eylül 2022 Cuma 09:28
  • Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı02 Eylül 2022 Cuma 09:13
  • İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor01 Eylül 2022 Perşembe 15:29
  • Mevsimlik tarım işçileri 'ekmek parası için' Türkiye'yi dolaşıyor01 Eylül 2022 Perşembe 12:45
  • Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor01 Eylül 2022 Perşembe 12:44
  • Sivas Kangal'da düğün dönüşü feci kaza: En az 7 ölü, 10 yaralı01 Eylül 2022 Perşembe 09:26
  • Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor01 Eylül 2022 Perşembe 09:24
  • Bursa'da kaza: 4 yaralı31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:13
  • Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine düştü31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:11
  • Manisa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.31 Ağustos 2022 Çarşamba 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti