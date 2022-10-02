ABD’li hemşire, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ni seçti

ABD'li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, ameliyat için 3 ülke ve 10 doktor arasından seçtiği Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Fatma Sargın'a geldi.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, yapılan kontrollerde rahminde miyom tespit edilmesinin ardından ameliyat için araştırmalar yaptı.

30 yaşındaki Damian, ABD ve eşinin ülkesi Nijerya ile arkadaşlarının bulunduğu İstanbul'da birçok doktora başvurdu.

Ameliyata ikna olmayan Damian, son olarak İstanbul'daki bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kars Harakani Devlet Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Başak Sargın ile tanıştı.

Kars'ta ameliyat olmayı seçti

Görüşmeler üzerine Kars'ta ameliyat olmaya karar veren Damian, eşi ve annesiyle kente geldi. Dr. Sargın ve ekibince yapılan kontrollerin ardından ameliyata alınan Damian'ın rahim bölgesinden 2 saatlik operasyonla 6 miyom çıkarıldı.

Ameliyat için Teksas'ı değil Kars'ı tercih eden ABD'li hemşire, kendisine şifa olan Dr. Sargın'a çiçekle teşekkür etti.



Fahrettin Koca'dan doktor ve ekibine teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dr. Sargın ve ekibine teşekkürlerini iletti.