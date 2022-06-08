  • BIST 2.657,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 17.1382
  • Euro 18.3833
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin "her an" nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulundu.
ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı

BBC'de yer alan habere göre, Sung'un uyarısı Pyongyang'ın 5 Haziran'da sekiz balistik füze denemesinden sonra geldi.

Sung, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kuzey Koreli yetkililerin, taktik veya küçük boyutlu nükleer silahları da kullanmaya istekli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Temsilci Sung, bir sonraki nükleer denemenin "her an" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca Sung, müttefiki Güney Kore ile Pyongyang'ın balistik füze denemelerine yanıt olarak bir gün sonra sekiz füze fırlatan ABD'nin, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" diplomatik ilişki kurmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de yapmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tapu bilgilerinde güvenlik için "kimliksizleştirme" yapılacak08 Haziran 2022 Çarşamba 13:03
  • ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:50
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti08 Haziran 2022 Çarşamba 12:38
  • Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu08 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
  • Diyarbakır'da PKK'nın 'Basın Komitesi' yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:35
  • Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:34
  • Antalya, lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure ile gelen 529 turisti ağırladı08 Haziran 2022 Çarşamba 12:29
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi08 Haziran 2022 Çarşamba 12:25
  • Münbiç'te YPG/PKK’lıların elindeki ABD yapımı TOW tanksavarlar, objektiflere yansıdı08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkı adına konuşma hakkı yok08 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti