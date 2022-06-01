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ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, daha önce ertelenen Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Thomas Greenfield,'in ''önümüzdeki günlerde'' Türkiye'ye giderek Suriye sınırını ziyaret edeceği duyuruldu ancak ziyaretin tarihi açıklamadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise Thomas Greenfield, 1-2 Haziran'da Türkiye'ye gidecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin açıklamasına göre, Thomas Greenfield, Suriye sınırında, Suriyelilerin insani ihtiyaçlarına ilişkin, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarından brifing alacak.

Açıklamada, ''Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle görüşecek olan Thomas Greenfield, üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin sınır ötesi yardımları kolaylaştırma ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi korumadaki önemli rolünü tartışacak'' denildi.

Linda Thomas Greenfield 8-9 Mayıs için planlanan ancak ertelenen Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine konuşmuş ve "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." demişti.

Suriye'ye uluslararası yardımların girdiği Cilvegözü sınır kapısının açık kalmasını sağlayan BM mekanizmasının Temmuz ayında BMGK kararıyla yenilenmesi gerektiğini ancak Rusya'nın vetosu ile karşı karşıya kalabileceklerini belirten Thomas Greenfield, "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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