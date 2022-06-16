  • BIST 2.531,11
  • Altın 1016.384
  • Dolar 17.2841
  • Euro 18.0344
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon varil arttı.
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 511 milyon 600 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 831 bin varil artışla 6 milyon 985 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 493 bin varil artışla 3 milyon 725 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 4-10 Haziran haftasında 90 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD: Üst düzey DEAŞ teröristi ele geçirildi16 Haziran 2022 Perşembe 09:24
  • İzmir'de polise silahlı saldırı: Yaralılar var!16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • 43 ilde eş zamanlı Dümen Operasyonu başlatıldı16 Haziran 2022 Perşembe 09:22
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı16 Haziran 2022 Perşembe 09:19
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Haziran 2022 Perşembe 09:18
  • Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da16 Haziran 2022 Perşembe 09:18
  • TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:17
  • Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan uzak15 Haziran 2022 Çarşamba 22:10
  • Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek15 Haziran 2022 Çarşamba 17:21
  • Görev şehidi Üstçavuş Gençer, Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı15 Haziran 2022 Çarşamba 17:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti