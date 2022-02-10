  • BIST 2.048,35
  • Altın 791.55215
  • Dolar 13.5351
  • Euro 15.4829
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 800 bin varil azaldı.
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil (yüzde 1,1) azalışla yaklaşık 410 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 675 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 587 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalarak 248 milyon 400 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 696 bin varil azalışla 6 milyon 389 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 724 bin varil artışla 3 milyon 100 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Ocak-4 Şubat haftasında 112 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 56 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi10 Şubat 2022 Perşembe 09:40
  • Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:13
  • Stratejistler 2022'de belirsizliklerin sürebileceğini öngörüyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:12
  • Ayvalık esnafı Yunan adalarına feribot kısıtlamasının kaldırılmasından memnun09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Piyasa gözetimi ve denetiminde tüketicileri koruyacak yeni tedbirler alındı09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 10 bini aşkın kişiye iş kapısı açılacak09 Şubat 2022 Çarşamba 13:10
  • Bankacılık sektörü, 2021'de aylık ve yıllık bazda en yüksek kârları gördü09 Şubat 2022 Çarşamba 11:30
  • Sevgililer Günü'nün simgesi gülde geçen yıl ihracat rekoru kırıldı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:29
  • Madencilik sektörü ocakta ihracatını yüzde 41 artırdı09 Şubat 2022 Çarşamba 11:29
  • NBA'de New Orleans Pelicans, CJ McCollum'u takasla kadrosuna kattı09 Şubat 2022 Çarşamba 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti