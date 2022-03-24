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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 500 bin varil azaldı.
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 500 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 571 milyon 300 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 238 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 92 bin varil artarak 6 milyon 486 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 908 bin varil artarak 3 milyon 844 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Mart haftasında 10 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 31 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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