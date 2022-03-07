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ABD'nin kararı sonrası piyasalarda deprem: Altın ve petrol fırladı

Brent petrol vadeli işlemlerde haftayı büyük bir yükselişle açtı. Açılışta 137 seviyelerini test eden brent petrol, an itibari ile 130 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı da 2 bin doları geçti.
ABD'nin kararı sonrası piyasalarda deprem: Altın ve petrol fırladı

Rusya'nun Ukrayna'ya müdahalesinin uluslararası piyasadaki etkisi de devam ediyor.

Bu gece (04.40) itibariyle altının ons fiyatı fırladı ve 2 bin doları aştı. Daha sonra 1.990 seviyesine indi.

ABD'NİN ADIMI PETROLÜ FIRLATTI

Brent petrolün fiyatı ise, ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatına yaptırım uygulamaya hazırlandığını açıklamasının ardından, 110 dolar civarından bir anda gece 03.30'de 130 doları aştı. Şu anda 130 dolar seviyesinde. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için adımların atıldığını belirterek, "Konuyla ilgili Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE PİYASALARDA SON DURUM?

Dünya piyasalarındaki hareketlilik Türkiye'ye de yansıdı. Dolar, euro ve altın güne yükselişle başladı.

Dolar: 14,27 TL
Euro: 15,59 TL
Gram Altın: 907 TL

TASARI HAZIRLANIYOR

Blinken'ın açıklaması sonrası ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Rus petrolünün ithalatını yasaklayacak yasa tasarısı için, "Tasarımız ABD'ye Rus petrol ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklayacak. Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri ortadan kaldıracak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne erişimini engellemek için ilk adımı atacak" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILABİLİR

İşgalin başlamasında önce 90 dolar civarlarında olan brent petrol, savaşın başlamasıyla 100 doları aşarak son 10 yılın rekorunu kırmıştı.

Bazı analistler ise, petrol fiyatlarının savaşın seyrine göre tüm zamanların zirvesi olan 147,5 doları görebileceğini ifade etti.

AKARYAKITA YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Bu artışla beraber, akaryakıtta yeni zamların gelmesi bekleniyor.

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