ABD'nin kimseye satmadığı F-22 kırıma uğradı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 tipi savaş uçağı, Eglin Hava Üssü'ne inişte kırıma uğradı. Burun iniş takımı hasarlanan uçak, toprak alana çıktı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssü'nde meydana geldi. 325'inci Filo'ya ait F-22 Raptor uçağının iniş sırasında iniş takım arızası yaşadı.

Sol ana iniş akımı nedeniyle pilot uçağı pistte tutmakta zorlandı.

İtfaiyeler eşliğinde yapılan inişin ardından pilot uçağı pistte tutamadı ve F-22 toprak alana çıktı.

Bu sırada burun iniş takımı da toprağa saplanarak hasarlandı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.