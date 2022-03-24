  • BIST 2.185,68
  • Altın 929.677
  • Dolar 14.8555
  • Euro 16.3711
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 4 °C
»

ABD'nin kimseye satmadığı F-22 kırıma uğradı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 tipi savaş uçağı, Eglin Hava Üssü'ne inişte kırıma uğradı. Burun iniş takımı hasarlanan uçak, toprak alana çıktı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
ABD'nin kimseye satmadığı F-22 kırıma uğradı

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssü'nde meydana geldi. 325'inci Filo'ya ait F-22 Raptor uçağının iniş sırasında iniş takım arızası yaşadı.

Sol ana iniş akımı nedeniyle pilot uçağı pistte tutmakta zorlandı.

İtfaiyeler eşliğinde yapılan inişin ardından pilot uçağı pistte tutamadı ve F-22 toprak alana çıktı.

Bu sırada burun iniş takımı da toprağa saplanarak hasarlandı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir’de leylekler için ‘acil iniş pisti’ oluşturuldu24 Mart 2022 Perşembe 13:32
  • Sokak röportajı sonrası tutuklandı24 Mart 2022 Perşembe 13:31
  • Firari cinayet şüphelisi, samanlıkta yakalandı24 Mart 2022 Perşembe 13:30
  • Şehit Polis Aygün, memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı24 Mart 2022 Perşembe 12:57
  • Kadriye'yi felç bırakan 6 kurşunla yaralamaya 22 yıl hapis24 Mart 2022 Perşembe 12:54
  • Abramoviç'in mega yatına yaklaşan teknelere sirenli uyarı24 Mart 2022 Perşembe 12:51
  • Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı24 Mart 2022 Perşembe 12:44
  • İzmir'de 5 yıl önce yanan 1168 hektarlık alana dikilen fidanlar tuttu24 Mart 2022 Perşembe 12:44
  • Orman işçilerini şehit eden bombadaki parmak izinden saldırının failine ulaşıldı24 Mart 2022 Perşembe 12:43
  • Olağanüstü NATO zirvesi başladı24 Mart 2022 Perşembe 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti