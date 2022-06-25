  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Haziran haftasında önceki haftaya göre 10 adet artışla 594'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı.

Perşembe gününü 110,05 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 107,06 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 104,27 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaris'te uçaklardan atılan suya rengini veren kırmızı ürün, toprağın beslenmesini sağlıyor25 Haziran 2022 Cumartesi 12:13
  • Kastamonu'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı!25 Haziran 2022 Cumartesi 11:59
  • Ömrünü tamamlamış rüzgar türbinleri geri dönüştürülüyor25 Haziran 2022 Cumartesi 11:56
  • Balıkesir'de ekipler olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda25 Haziran 2022 Cumartesi 11:51
  • Marmaris'te orman yangını! Bakan Kirişci güzel haberi duyurdu25 Haziran 2022 Cumartesi 11:01
  • Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı25 Haziran 2022 Cumartesi 11:00
  • Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı25 Haziran 2022 Cumartesi 10:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı25 Haziran 2022 Cumartesi 09:53
  • Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı25 Haziran 2022 Cumartesi 09:46
  • Kirişci: Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördü25 Haziran 2022 Cumartesi 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti