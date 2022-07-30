  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 33 °C
»

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 6 adet artışla 605'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 220 adet arttı.

Perşembe gününü 101,83 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 103,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 98,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çay çöpünden mangal kömürü üretimi devam ediyor29 Temmuz 2022 Cuma 16:09
  • Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü29 Temmuz 2022 Cuma 16:07
  • Rize'den yılın ilk 6 ayında 4,7 milyon dolarlık çay ihraç edildi29 Temmuz 2022 Cuma 16:06
  • Tescilli "Kandıra karpuzu"nun hasadına başlandı29 Temmuz 2022 Cuma 16:04
  • Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 190,2 arttı29 Temmuz 2022 Cuma 16:02
  • Kilis'te boz Antep fıstığı hasadına başlandı29 Temmuz 2022 Cuma 16:01
  • Şanlıurfa'da 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek 6 fabrikanın yapımı tamamlandı29 Temmuz 2022 Cuma 15:25
  • Yozgat'ta ayçiçeği ekim alanı 4,5 kat arttı29 Temmuz 2022 Cuma 14:52
  • Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin 5G yolculuğu başlıyor29 Temmuz 2022 Cuma 14:25
  • Araç sahipleri dikkat! LPG'ye zam geliyor29 Temmuz 2022 Cuma 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti