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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Flake başkente geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Jeff Flake, görev yerine geldi.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan Flake başkente geldi

Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Türk Hava Yollarının TK 2152 sefer sayılı uçağıyla saat 15.06'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Flake, burada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Yanımda eşim Cheryl’i görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ankara’ya daha yeni ulaştık. Güven mektubumun sunulmasının ardından daha çok konuşacağız. Ancak şu an için burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekimde Senato'da onaylanan Flake, 11 Aralık 2021'de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etmişti.

Jeff Flake kimdir?
Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013'te de Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato'dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump'ı eleştirdiği Conscience of a Conservative (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara'da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası, partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre'ye girmeden önce, Arizona'daki Goldwater Enstitüsünün icra direktörlüğü görevini yapan Flake, Brigham Young Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi derecelerine sahip.

Flake evli ve beş çocuk babası.

Kaynak: Haber Kaynağı
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