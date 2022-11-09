Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

Limana yanaşacak

İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

AA'nın aktardığı bilgilere göre gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.