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Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

Bostancı’nın cenazesi Nişantaşı’nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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