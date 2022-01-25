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ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

ABD’ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi.
ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7’nci filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinde konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi.

Pilotun başarılı şekilde "koltuk fırlatma" yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada, gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Carl Vinson uçak gemisi görev grubu ile Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu, Güney Çin Denizi'nde ikili uçak gemisi harekat tatbikatı icra ediyordu.

F-35 uçaklarında birçok sorun tespit edilirken, şu ana kadar özellikle F-35B ve F-35C uçaklarının teknik arızalar nedeniyle düşmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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