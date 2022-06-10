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Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

Esenler'de ablası Yıldız Gül'ü (38) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Kemal Balkaya (37) hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan sanık Kemal Balkaya'ya müebbet hapis cezası verdi.
Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet hapis

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal Balkaya getirildi. Ölen Yıldız Gül'ün kızı Gülsün A., SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. 

Daha önce verdiği ifadede çekindiği için gerçekleri söyleyemediğini belirten Gülsün A., “Dayım 20 yıldır bizim evimize gelmemişti. O gün geldiğini görünce ben de merak ettim. Dayım üvey babamın nerede olduğunu sordu. Dayıma annemin beni tehdit ettiğini söyledim. Annem bunun üzerine sinirlendi. Bıçakla üzerime yürüdü. Dayım araya girip annemi sakinleştirdi. Sonra markete gittim. Döndüğümde annem dayımla birlikte telefon hattı almaya çıktıklarını söyledi. Annem bazen üzerimize kapıyı kilitlerdi. O gün kapıyı kilitlemedi. Ben de merak ettim ve onları takip ettim. Telefoncuya girip çıktılar, üst geçitten karşıya geçtiler. Yaklaşık 45 dakika yürüdüler. Konuşurken birbirlerine el kol hareketi yapmaya başladılar. Aramızda 50 metre mesafe vardı. Annem dayıma yumruk attı. Dayım da ona karşılık verdi. Yumruklaştılar. Dayım anneme arkasını dönüp giderken annem çantasından çıkardığı bıçakla hamle yaptı. Her ikisi de yere düştü. Bıçakla annemin vurduğunu görmedim. Korkup oradan uzaklaştım. İlk celse annemin vefatının etkisindeydim. Annem bana evdeyken saldırmıştı. Dayıma bir şey yapacağından endişe ettiğim için takip ettim. Annem yanında hep bıçak taşırdı" diye konuştu. 

“ABLAMIN EN UFAK BİR ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMEZDİM"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Kemal Balkaya “Ablamın ailesine bu şekilde zarar vereceği aklıma gelmezdi. Ablamın en ufak bir zarar görmesini istemezdim. Ablam kendi ailesini yıktığı gibi benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti" ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti, sanık Balkaya'nın 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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