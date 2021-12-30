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Acı veren Kudüs raporu: 1 yılda 349 Müslüman şehit edildi

Mirasımız Derneği’nin “2021 Kudüs Raporu” işgal devletinin Kudüs’teki saldırganlığını ve yıkımını gözler önüne seriyor. Bu yıl Kudüs’te 349 Müslüman katledildi. 3 bin kişi Mescid-i Aksa’yı fanatik Yahudilerden korumaya çalışırken tutuklandı.
Acı veren Kudüs raporu: 1 yılda 349 Müslüman şehit edildi

İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te yıkım ve katliama hız verdi. Mirasımız Derneği, “2021 Kudüs Raporu” başlığı ile işgal rejiminin Kudüs’te uyguladığı hak ihlalleri, baskı, yıkım ve tutuklamaları içeren bir rapor yayınladı. 2021’in Kudüs Müslümanları için çok zor geçtiğini anlatan Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci şu bilgileri verdi:

1 YILDA 349 ŞEHİT

“37 bin fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı ele geçirmek için birçok saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 12’si Mescid-i Aksa’da olmak üzere Kudüs genelinde 349 Müslüman şehit edildi. Bu yıl Siyonistler ilk defa Mescid-i Aksa’ya İsrail bayrağı çekti, Aksa’nın içinde ayinler düzenledi. İsrail 491’i çocuk 105’i kadın, toplam 2 bin 401 Müslümanı, Aksa’yı saldırılara karşı korurken tutukladı.”

MÜSLÜMANLARA AĞIR CEZA

Kudüs’teki baskın ve yasakların her geçen gün arttığını kaydeden Demirci, “İşgalciler başta Müslümanlara ait Silvan, Cebelü’l Mükebbir ve el-İseviyye mahallelerinde ev baskınlarını rutin hale getirdi. Bu yıl 517 eve baskın düzenlendi. Dükkan, fabrika, atölye gibi ticari müesseselere 214 defa baskın yapıldı. Bu evlere ve ticari mekanlara 4 milyon 600 bin dolar ceza ve vergi kesti” dedi.

YOKSULLUK ARTTI

Yıllardır uygulanan ekonomik ambargo ile Kudüs’teki yoksulluk oranının yüzde 85’e çıktığını vurgulayan Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceki yıl 17 bin civarında çalışabilir Kudüslü işsizken, bu yılki işsizlik rakamı 21 bine yükseldi. Müslümanların ekili arazileri fanatik Yahudilerce basıldı. 2 bin 600 yetişmiş zeytin ağacı hasat döneminde kesilip yakılarak yok edildi.”

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