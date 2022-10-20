Açılış için Ankara'ya gelen muhtarlarla ilgili iddiaya yalanlama

Muhtarlar Evi'nin açılışı için Türkiye'nin değişik illerinden Ankara'ya gelen muhtarlarla ilgili CHP gelen "Valilerce katılıma zorlandılar, para aldılar" yönündeki iddialar yalanlandı. Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk "hepsi iftira" dedi.

Başkent'te inşa edilen Muhtarlar Evi 'nin açılışı için Türkiye'nin değişik illerinden Ankara'ya gelen muhtarlarla ilgili CHP gelen "Valilerce katılıma zorlandılar, para aldılar" yönündeki iddialar yalanlandı. Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk "hepsi iftira" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk , haklarında CHP'li Özgür Özel ile HDP'li Meral Danış Beştaş tarafından ortaya atılan iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Muhtarlar Evi açılışı için Ankara'ya gelen muhtarlarla ilgili "Valilerce katılıma zorlandılar, para aldılar" şeklindeki iddiaların tümüyle iftira olduğunu kaydetti.

Muhtarlar Evi'nde düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Aktürk, "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtar arkadaşımız, bugün Yüce Meclis çatısı altında HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve CHP Milletvekili Özgür Özel'in iftiralarıyla karşı karşıya kalmıştır" dedi.

KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR

"Bu iki milletvekilinin çirkin yalanı ile muhtar arkadaşlarımız zan altında bırakılmaya çalışılmıştır" diyen Bekir Aktürk, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldik. Sabah erken saatte Anıtkabir'e giderek Ata'mızın huzuruna çıktık. Ardından İçişleri Bakanlığımızca tüm Türkiye'deki muhtar arkadaşlarımızın faydalanabilmesi için Ankara'da yaptırılan ilk Muhtarlar Evimizin açılışı ve 30 büyükşehirde yapılacak olan 100 muhtarlık hizmet binamızın temel atma törenine katıldık. Öncelikle bu ve daha birçok hizmetleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımızı, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen tüm muhtarlarımıza atılan bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz. Kötü söz sahibine aittir."