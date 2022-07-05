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Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri
Açılış için gün sayan Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'ndeki denizcilik simgeleri
Levent'te yapımı süren Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor.
05 Temmuz 2022 Salı 12:32
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.