Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini açıkladı

İngiltere'nin Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısıyla Süper Lig'den yapacağı transferi açıkladı.

İngiltere Championship takımının patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'de basın toplantısı düzenledi.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler'in de katıldığı basın toplantısında Ilıcalı, önce taraftarlara müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

Ilıcalı, toplantıda Transfer hakkında da konuştu. Türkiye'den transfer yapacaklarını belirten Ilıcalı, Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirterek "Neredeyse bitti" ifadesini kullandı.

Ilıcalı, ayrıca 4 futbolcuyla daha görüştüklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezonlarda Premier Lig'e yükselmek için mücadele edeceklerini ve bu doğrultuda kadro planlamalarını yapacaklarını ifade etmişti.