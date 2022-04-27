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Adalar Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Adalar Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adalar Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de merkez üssü Adalar Denizi olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 8,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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