  • BIST 2.522,44
  • Altın 915.973
  • Dolar 14.6607
  • Euro 15.8535
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Bakan Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu alçak pusuyu kuran hainler en kısa sürede yakalanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan araçta meydana gelen patlamaya ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İlk verilere göre olayda uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcının kullanıldığının değerlendirildiğini aktaran Bozdağ, "Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." mesajını paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin gözü Bilim Kurulu toplantısında! Yeni dönem başlıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 10:07
  • Diyanet’ten hac ve umre açıklaması! Tarih belli oldu! İşte alınan kararlar20 Nisan 2022 Çarşamba 09:58
  • Konya'da 7 kişi katleden şahıstan şoke eden sözler! 'Beş kişiyi daha vuracağım'20 Nisan 2022 Çarşamba 09:55
  • Hırsızlık şüphelisine girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü20 Nisan 2022 Çarşamba 09:48
  • Arnavutköy'de gecekondu yangını korkuttu20 Nisan 2022 Çarşamba 09:47
  • Kumar baskınında 'asit' detayı; 185 kişiye 336 bin TL ceza20 Nisan 2022 Çarşamba 09:46
  • Dur ihtarından kaçan 2 kişinin hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi olduğu belirlendi20 Nisan 2022 Çarşamba 09:45
  • Rezidansta işkence olayına karışan çetenin 11 üyesi tutuklandı20 Nisan 2022 Çarşamba 09:42
  • ABD, Erdoğan'ın dediğine geldi! BM'ye tasarı sunulacak: 5 ülkenin yetkileri kısıtlanıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 09:37
  • İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti