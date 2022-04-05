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Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni dönemde, avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisindeyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, " Yeni dönemde, avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisindeyiz." dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni dönemde, avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisindeyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde de imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ve taraflar ile görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Bozdağ, "Yargı görevini yapan, insanımızın hak aramasında ve savunmasında onlara yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avukatların, insanların hak ve hürriyetlerinin korunmasında, haklarının aranmasında, savunulmasında anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli bir görev ifa ettiğini, hak ve hukuk mücadelesinin öznesi olduğunu vurgulayan Bozdağ, her bir avukatı, vatandaşlara adalete sundukları hizmetten dolayı ayrı ayrı tebrik ettiğini dile getirdi.

Bakan Bozdağ, avukatların içinde bulunduğu sorunların farkında olduklarını, stajdan başlayarak avukatların yetiştirilmesi ve kalitelerinin arttırılmasının Bakanlığın ana hedefleri arasında olmaya devam edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da hatırlatarak şunları kaydetti:

"Eylem planı çerçevesinde, avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Hem mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde de imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliğiyle ve taraflarla görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde, avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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