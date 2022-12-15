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Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na hapis yorumu: Kimse yargıya talimat veremez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Bozdağ, kararın siyasi olduğu iddialarına karşın "Kimse yargıya talimat veremez" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ'dan İmamoğlu'na hapis yorumu: Kimse yargıya talimat veremez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen hapis cezasıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Bozdağ, kararın siyasi olduğu iddialarına karşın "Kimse yargıya talimat veremez" dedi.

Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diye konuştu.

KESİNLEŞMİŞ DEĞİL

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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