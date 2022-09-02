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Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alacak

Adalet Bakanlığı’na 1500 Hakim ve Savcı Adayı alımı yapılacak. Alımlar yazılı yarışma sınavı ve mülâkat yoluyla olacak. Yazılı yarışma sınavları, ÖSYM tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı’na 1500 Hakim ve Savcı Adayı alımı yapılacak. 

Alımlar yazılı yarışma sınavı ve mülâkat yoluyla olacak. 

Yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. 

Son başvuru tarihi 11.10.2022  olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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