Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Adayı alacak

Adalet Bakanlığı’na 1500 Hakim ve Savcı Adayı alımı yapılacak. Alımlar yazılı yarışma sınavı ve mülâkat yoluyla olacak. Yazılı yarışma sınavları, ÖSYM tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.