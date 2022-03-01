Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı’na yüzlerce sözleşmeli icra katibi alınacak. Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları 1 Mart itibariyle başladı ve 17 Mart’ta sona erecek. Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.