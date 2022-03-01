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Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı’na yüzlerce sözleşmeli icra katibi alınacak. Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları 1 Mart itibariyle başladı ve 17 Mart’ta sona erecek. Alımlar yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.
Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı’na yüzlerce sözleşmeli icra katibi alınacak. 

Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları 1 Mart itibariyle başladı ve 17 Mart’ta sona erecek. 

Alımlar adaylar arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavla gerçekleşecek. 

Yapılacak olan uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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