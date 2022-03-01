Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı’na yüzlerce sözleşmeli icra katibi alınacak.
Adalet Bakanlığı icra katibi alım başvuruları 1 Mart itibariyle başladı ve 17 Mart’ta sona erecek.
Alımlar adaylar arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavla gerçekleşecek.
Yapılacak olan uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.
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