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Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Suç Atlası'nı hazırladı

Adalet Bakanlığınca, geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" çıkarıldı.
Adalet Bakanlığı Türkiye'nin 'Suç Atlası'nı hazırladı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de açılan davalardaki suç türlerine ilişkin araştırma yaptı.

Davaların incelendiği araştırmada Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu.

Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 62 ilde ilk sıraya yerleşti.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "mal varlığına karşı işlenen suçlar" aldı.

Özel kanunlar kapsamında 32 ilde en çok dava "İcra ve İflas Kanunu'na" muhalefetten açıldı.

Aralarında Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Artvin ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilde en çok "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten dava açıldı. Düzce, Bolu, Ordu, Gümüşhane'nin de aralarında yer aldığı 12 ilde ise en çok "Orman Kanunu'na muhalefet" dava konusu oldu.

Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da en çok "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a" muhalefetten dava açıldı. Çankırı, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt ve Kars'ta ise en çok dava açılan suç "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" olarak kayda geçti.

Ankara'da en çok "Vergi Usul Kanunu'na", Yalova'da en çok "Sınai Mülkiyet Kanunu'na", İstanbul'da en çok "Çek Kanunu'na", Yozgat'ta ise en çok "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı.

Bölgesel değerlendirmeler
TCK ve özel kanunlar uyarınca işlenen suçlar bölgesel olarak da değerlendirildi.

Bölge bazlı araştırmada Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü.

Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açılan davalardaki ilk sırayı "mal varlığına karşı işlenen suçlar" oluşturdu.

Özel kanunlar uyarınca bölge bazında Marmara'da "Çek Kanunu'na muhalefet", Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde "İcra ve İflas Kanunu'na muhalefet", Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" en çok açılan dava konuları oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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