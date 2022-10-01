  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığınca Özer'in Arnavutluk'tan iadesine ilişkin resmi iade talebinin 29 gün sonra gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Bakanlığımız süreçteki her işlemi ivedilikle yerine getirmiştir" ifadesine yer verildi.
Adalet Bakanlığından Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin süreç hakkında bazı basın yayın organlarında asılsız haberlerin yer aldığına işaret edilerek, Özer'in, Arnavutluk'a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021'de uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Özer'in Arnavutluk'ta bulunduğuna yönelik bilgi üzerine 11 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk'tan ülkemize iadesinin talep edildiği kaydedildi.

Özer'in, 30 Ağustos 2022'de Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanarak tutuklandığının Arnavutluk tarafından Türkiye'ye bildirilmesi üzerine, 31 Ağustos 2022'de Arnavutluk makamlarına, iade talebinin 11 Haziran 2021'de iletildiği hatırlatılarak, talebe istinaden iade sürecinin bir an evvel başlatılmasının istendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına, iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek, ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir. Dolayısıyla, bazı basın ve yayın organlarında çıkan şahsın yakalanmasının ardından 29 gün sonra resmi iade talebinin gönderildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Faruk Fatih Özer hakkındaki iade sürecinde Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip ederek, süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmiştir."

Ayrıca açıklamada, 19 Eylül 2022'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği hatırlatılarak, Bozdağ'ın konuyla ilgili hassasiyeti dile getirdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Ekim 2022 Cumartesi 09:59
  • Rizeli arıcı ayılara sitem etti: 21 kovan bal yediler01 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
  • Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 09:10
  • Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!01 Ekim 2022 Cumartesi 09:00
  • Meclis yeni yasama yılına başlıyor01 Ekim 2022 Cumartesi 08:55
  • Kasapoğlu: Oyunlar güzel bir şekilde devam ediyor30 Eylül 2022 Cuma 16:23
  • Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu30 Eylül 2022 Cuma 15:52
  • Putin: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı Rusya'ya ilhak ettik30 Eylül 2022 Cuma 15:25
  • Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeni baş imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu30 Eylül 2022 Cuma 13:22
  • Meclis Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık duyurusu30 Eylül 2022 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti