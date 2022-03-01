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Adalet Bakanlığının 12 bin 823 personel alımı için başvurular 17 Mart'a kadar yapılacak

Adalet Bakanlığına alınacak 12 bin 823 sözleşmeli personel için ilanlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığının 12 bin 823 personel alımı için başvurular 17 Mart'a kadar yapılacak

Buna göre, bakanlık, merkez ve taşra teşkilatına çeşitli kadrolar için 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.

Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak. Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirebilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Başvurular, 1-17 Mart arasında e-Devlet'ten Adalet Bakanlığı İş Başvuru bölümünden alınacak.

Bunun yanı sıra aralarında psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi ve fizyoterapistin de bulunduğu 108 sözleşmeli personel için de adaylar başvurularını 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapabilecek.

İlanların detaylarına ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den veya Adalet Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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