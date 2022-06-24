  • BIST 2.536,09
  • Altın 1020.227
  • Dolar 17.3717
  • Euro 18.3119
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Adana Demirspor, Ndiaye'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, Ndiaye'yi transfer etti

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de de farklı kulüplerde forma giyen Ndiaye, son olarak Yunanistan Süper Lig takımı Aris'te oynamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonda 17 zanlı yakalandı24 Haziran 2022 Cuma 09:58
  • Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak24 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon24 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • AB'ye üyelik bekleyen ülke sayısı arttı24 Haziran 2022 Cuma 09:54
  • Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı24 Haziran 2022 Cuma 09:49
  • Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen son yolculuğuna uğurlandı24 Haziran 2022 Cuma 09:49
  • Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi24 Haziran 2022 Cuma 09:47
  • İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı24 Haziran 2022 Cuma 09:46
  • İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa24 Haziran 2022 Cuma 09:46
  • Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek24 Haziran 2022 Cuma 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti