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Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.


Beşiktaş, son dönemde gol yollarında sıkıntılı
Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi.

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Deplasman karnesi zayıf
Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi.

Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

Josef ve Rosier sakat
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in yarınki maçta oynaması beklenmiyor.

Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi.

Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.

Pjanic cezalı
Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Oğuzhan, Larin, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi kart ceza sınırında
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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