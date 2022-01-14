Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde 33 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, averajla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi karşısında galibiyet arayacak.
Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana ekibi, Kayserispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek serisini sürdürmek istiyor.
Adana Demirspor'da kart cezalısı Benjamin Stambouli ile Jonas Svensson, sakatlığı devam eden Khadim Rassoul ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
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