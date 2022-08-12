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Adana Demirspor yarın Sivasspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Adana Demirspor yarın Sivasspor'u konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup eden Akdeniz ekibi, sahasında sezonun ilk maçında Sivasspor'u da yenip 2'de 2 yapmak istiyor.

Adana Demirspor'da, 23 Yaş Altı Milli Takımında bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış, Sivas ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mario Balotelli'nin durumu ise yarın belli olacak.

Adana Demirspor, geçen sezon Sivasspor ile oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuş, ikinci maç ise 1-1 tamamlanmıştı.

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor,, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Adana'ya hareket edecek.

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