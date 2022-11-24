  • BIST 4.854,16
  • Altın 1046.766
  • Dolar 18.612
  • Euro 19.2968
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Adana Demirspor'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için bir paylaştım yaptı.
Adana Demirspor'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de zirveye oynayan Adana Demirspor'da transfer söylentiler gelmeye devam ediyor.

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.
"Ronaldo'yu alamayız alacak olana hayırlı olsun"

Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Birçok takımla adı geçiyor

Manchester United'la yollarını ayıran Ronaldo'nun adı Real Madrid, Chelsea, Newcastle United ve Al Nassr gibi takımlarla anılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cedi Osman 23 sayı attı Cavaliers kazandı22 Kasım 2022 Salı 10:51
  • Futbolda alt liglerde heyecan devam ediyor22 Kasım 2022 Salı 10:49
  • Grekoromende şampiyon olan ASKİ Spor’dan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret21 Kasım 2022 Pazartesi 14:43
  • Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oldu21 Kasım 2022 Pazartesi 14:16
  • Messili Arjantin 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 11:30
  • NBA'de Cedi Osman 20 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı21 Kasım 2022 Pazartesi 10:41
  • Türk futbolundan Cüneyt Çakır geçti21 Kasım 2022 Pazartesi 10:24
  • Duayen gazeteci Hıncal Uluç vefat etti21 Kasım 2022 Pazartesi 09:58
  • Dünya şampiyonu kick boksçu Muhammet Taşkin, kariyerini zirvede sürdürmeyi istiyor20 Kasım 2022 Pazar 13:09
  • Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da son yarışta dördüncü oldu20 Kasım 2022 Pazar 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti