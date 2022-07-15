Adana Demirsporlu Gökhan ve Samet, takıma daha çok katkı sunmayı hedefliyor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un oyuncuları Gökhan İnler ve Samet Akaydın, yeni sezonda iyi performans ortaya koyup takıma daha çok katkı sunmayı hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'ndaki otelde sürdüren mavi-lacivertli takımın 38 yaşındaki tecrübeli kaptanı Gökhan İnler, ilk etap çalışmalarının çok yoğun geçtiğini, verilecek aranın ardından İtalya kampının başlayacağını söyledi.

Geçen yıl çok büyük iş başardıklarını, başkan Murat Sancak'ın da senelerdir takıma destek verdiğini belirten Gökhan, "Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda çok olumlu ve güzel bir Adana Demirspor oluruz. Çünkü Adana Demirspor bunu hak ediyor, iyi bir camia. Ben de bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu." diye konuştu.

Geçen sezon gösterdiği performansın halen konuşulduğunu, bu başarıları elde etmek için çok çalıştığını anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Futbol bir gün bitecek ama şu anda ben kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak elimden geleni, geçen sezon gibi yüzde 100'ümü vereceğim. İnşallah bu sene de güzel performans gösteririz." dedi.

Gökhan İnler, yaşına göre iyi performans gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu yaşta öyle kolay performanslar olmaz artık. Ama ben geçen sene keyif aldım çünkü kendimi fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladım. Sözleşmemi de 1 sene uzattık. Başkana bana güvendiği için teşekkür ederim. Ben hep işimi yüzde 100 yapmak isterim. Onun için her maç, her dakika, idmanlar önemli. Bunları iyi yaparsan performans otomatik olarak geliyor."

Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan tecrübeli kaptan, "Bu net bir şey ve çok önemli. Geçen sene iyi futbol oynadık. Daha iyi, daha kötü olabilirdi, onu bilemeyiz ama kim iyi çalışırsa elbette bir gün yavaş yavaş çıkabiliyor. Bu senenin hedefi bence aynı olmalı. Hedef, iyi performanslar gösterip Süper Lig'e damga vuran Adana Demirspor'u iyi temsil etmek. Adana Demirspor'u şu ana kadar biz iyi temsil ettik. İnşallah her zaman Adana Demirspor sevilen ve iyi kulüp olsun." ifadelerini kullandı.

Gökhan, altyapıya değer verilirse Türkiye'nin de bir gün Avrupa ve dünya şampiyonalarında yerini alacağını sözlerine ekledi.

Samet Akaydın: "Bu sene daha farklı geliyoruz"

Kampın çok verimli geçtiğini, yeni transferlerle yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan 28 yaşındaki defans oyuncusu Samet de İtalya kampında kendilerini en iyi şekilde gösterip sezona hazır girmek istediklerini söyledi.

Geçen sezon yeni çıkmalarına rağmen lige renk kattıklarını dile getiren Samet, "Çok güzel işler yaptık ama bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için buradayız. Takım olarak odaklandık. Adana Demirspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız. Bu sezonun diğer sezondan daha iyi olacağından kimsenin şüphesi olmasın." yorumunda bulundu.

Samet, bu sene daha farklı Adana Demirspor izleteceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şunun sözünü vereyim; bu sene daha farklı geliyoruz. Taraftarlarımıza da buradan mesaj olsun. Gerçekten iyi sezon bizi bekliyor. Hazır şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunma hattı olarak müthiş uyumumuz var, herkes birbirine tam destek içinde. Bunun için sevinçliyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize çok çabuk uyum sağladılar. Bu da bizi sevindiriyor. Tek düşüncemiz, performansımızı en iyi nasıl yukarı çekeriz diye. Bunun için çalışıyoruz. Ben geçen seneden daha güçlü Samet, Tayyip, Simon Deli ve Semih izleteceğimize eminim. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz."

En büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu vurgulayan Samet, "Bunun için inanılmaz özveriyle çalışıyorum. İnşallah bu sezon onu başarırım." dedi.

Eski takım arkadaşı Galatasaraylı Yunus Akgün ile ilgili de düşüncelerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Yunus Akgün, Türk futbolunun büyük yeteneklerinden biri. Bu şüphesiz. Bizim için de büyük kayıp ama onun yerini de inşallah başkanımız takviyeyle dolduracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yunus'un büyük oyuncu olacağına inanıyorum. Özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Ben daha çok özlüyorum çünkü onunla muhabbetim farklıydı." diye konuştu.