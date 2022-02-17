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Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Adana merkezli 7 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt’te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından dün şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 9 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp, poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana’da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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