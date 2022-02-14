Adana'da 15 Şubat öncesi şafakta terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanıp, Türkiye getirilişinin yıl dönümü öncesi kent genelinde şafak operasyonu düzenlendi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümü öncesi güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerini ve propaganda yapanları tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

14 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanıp, Türkiye getirilişinin yıl dönümü öncesi kent genelinde düzenlenen şafak operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı.