Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ceyhan ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 59'da meydana geldi.
Yerin 6.60 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ceyhan ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 59'da meydana geldi.
Yerin 6.60 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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